Runas soloraid kåret til rundens mål

– Jeg får ballen etter at vi vinner den på deres banehalvdel. Jeg så at det var en to-mot-to situasjon. Jeg kom rettvendt og så at Vilde (Hasund) var på min høyre side. Stopperen til Arna-Bjørnar stengte Vilde, da åpnet det seg rom på min side. Da var det bare å sette fart og putte ballen i mål. Det var kjempegøy, fortalte Lillegård til Lyn fotball Damers facebookside, om scoringen som reddet ett poeng for Lyn mot Arna-Bjørnar i Toppserien forrige helg.

Avstemningen på rundens mål ble holdt på Nettavisen.no.

18-åringens første mål for sesongen hentet inn flere stemmer enn Synne Jensens (Røa) skudd i krysset fra ca. 16 meter mot Fart, og Maria Brochmanns (Sandviken) kanllsterke heading mot Trondheims-Ørn.

Runa Lillegård sitt soloraid og mål ble kåret til rundens mål i Toppserien ⚽️ pic.twitter.com/DoYERb0Nd0 — Lyn Damer (@LynFotballDamer) April 3, 2019

To poeng på to kamper

Etter poengdelingen forrige helg og 0-0 i serieåpningen mot Fart, ligger Lillegårds Lyn på en 7. plass i Toppserien etter to serierunder. I fjor endte Lyn nest sist i landets øverste divisjon.og måtte ut i nedrykkskvalik. De sikret plassen med å slå 1. divisjonslaget Grei 5-0 sammenlagt.

Kun IK Grand Bodø, som forøvrig hentet storesøster Oda Lillegård før overgangsvinduet stengte søndag, hadde en svakere sesong. De endte helt sist og rykket direkte ned til 1. divisjon.

Neste kamp for Lyn er mot Kolbotn 13. april, hvor Lillegård møter tidligere lagkamerat i BUL og landslagsvennine Eline Hegg, og altaværingen Tonje Pedersen.

I går Vant Norges J19-landslag 2-1 mot Nord-Irland i en EM-kvalifiseringskamp. Runa Lillegård er ikke tatt med i landslagstroppen. Det betyr at 19-åringen mest sannsynlig spiller treningskamp mot ØHIL (Øvrevoll Hosle) lørdag, i og med at hun ikke er ute på landslagsoppdrag.