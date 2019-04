En herlig uke i fotballparadiset

sport

Den siste uken har Equinor talentleir blitt arrangert i Sarpsborg med de største norske fotballtalentene som er 14 og 15 år gamle. Først med en samling for jentene og deretter guttene. Equinor talentleir er siste steg før et eventuelt landslagsuttak.

– Det har vært helt fantastisk. Jeg har blitt kjent med mange nye og fått et innblikk i hvordan jeg burde trene og spise. Maten er god og alle er hjelpsomme. Jeg føler jeg har blitt mye bedre og lært mer på disse to-tre dagene enn jeg kunne fra før. Uansett hvor jeg går er det folk som passer på og har lyst til å hjelpe til. Dette har gitt meg mer motivasjon til å trene hardere når jeg kommer hjem og ikke minst prestere for klubben min, kommenterer Alta IF-jenta Alexandra Martnes, som er en av tre unge Alta-talenter som har vært på leir.

De to andre er Tobias Vonheim Norbye og Nora Hegg, som spiller for henholdsvis Alta IF og BUL.

– Det var veldig morsomt å bli tatt ut og møte alle de jeg har blitt kjent med fra tidligere samlinger. Det betyr så mye å bli tatt ut når det er det som er målet. De har et bra opplegg med dyktige trenere og spillere. Jeg tar med meg gode erfaringer om kosthold og søvn, og hvordan disse faktorene kan påvirke prestasjonen, forteller Nora Hegg.

– Dette er første gang jentene født i 2005 er inne på et nasjonalt tiltak, mens 2004-jentene opplever for første gang å bli plassert i en tropp som enten heter landslag eller skyggelandslag. Det er et signal om at ting begynner å spisse seg til. Første offisielle landskamper for kullet er ikke mange månedene unna, og vi begynner å forberede inn mot det, sier fagansvarlig for landslagsskolen, Håkon Grøttland.

– Målet med samlingen er først og fremst å gi spillerne inspirasjon og referanser som gjør at de forhåpentligvis jobber enda bedre i hverdagen. Det er tøff konkurranse om plassene, så spillerne skal være stolte over å bli tatt ut her, fortsetter han.