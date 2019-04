Tippes på femteplass

sport

Det nærmer seg sesongstart i PostNord-ligaen. Alta IF møter Mjølner i Finnmarkshallen i første serierunde, som spilles lørdag 13. april. Deretter går det slag i slag. Sesongen avsluttes borte mot Senja lørdag 26. oktober.

Det er knyttet seg stor spenning til hva Alta IF kan få til denne sesongen. Vinterens treningskamper har ikke vært spesielt mye å skryte av, men likevel tippes Bryant Lazaros mannskap som en av utfordrerne til en topplassering, i alle fall om man skal tro NordicBet. Spillselskapet tipper nemlig Alta på femteplass i år. Det er samme plassering som laget oppnådde sist sesong.

– Vi gir Alta et utfordrerstempel i den kommende sesongen. Det er flere gode lag i avdelingen med ambisjoner om opprykk, og det blir ikke enkelt for Alta. I søndagens kamp mot Elverum fikk vi et tydelig tegn på at finnmarkslaget per nå er et hakk bak de som blir tippet i toppen, forteller Christer Johansen, som jobber med odds på norsk fotball for NordicBet.

Alta IF skuffet i generalprøven: – Vi var ikke i nærheten Bryant Lazaro måtte skuffet se sine menn tape 0-3 mot Elverum i siste treningskamp før sesongstart.

Storfavoritt til seier i ligaen er bergenslaget Åsane, mens Grorud, Asker og Elverum blir regnet som de største utfordrerne. En trio med Alta, Florø og Sotra som blir spådd å kjempe om femte- til åttendeplass.

– En av årsakene til at vi ikke tør å tippe Alta høyere på tabellen er at vi er usikre på hvordan laget vil fremstå under Bryant Lazaro. Amerikaneren er en ambisiøs trener, men vi har ikke blitt overbevist om at han har fått ut idéene sine til spillerne helt enda. Det kan godt være det løsner i løpet av sesongen, og da skal man ikke se bort ifra at Alta kommer høyere på tabellen. Men akkurat nå holder vi dem et knepp bak de største opprykksfavorittene, avslutter Johansen.



Slik er NordicBets odds for PostNord-ligaen avdeling 2:

Åsane – 3,00

Asker – 5,00

Grorud – 6,00

Elverum – 6,00

Alta – 15,00

Florø – 15,00

Sotra – 17,00

Bærum – 25,00

Mjølner – 25,00

Kjelsås – 50,00

Fram Larvik – 50,00

FK Senja – 50,00

Oppsal – 75,00

Odd 2 – 75,00