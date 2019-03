Håndball-gutta takket av sesongen med målfest

sport

Alta IF - Toten 39-29:

I sesongens siste kamp for håndball-guttene kom bunnlaget Toten på besøk til Altahallen. Der fikk hjemmepublikummet servert en målrik affære. Unge Sigve Åkerøy Pettersen kickstartet målshowet med to kjappe scoringer i løpet av matchens første minutter. Alta IF tok ledelsen tidlig og så aldri ut til å miste overtaket. Hjemmelaget gikk inn med en solid 20-15 ledelse til pause.

Etter å ha innehatt en solid femmålsledelse store deler av andreomgang, satte håndball-gutta på ett ekstra gir med et kvarter igjen av årets sesong. Aleksander Christensen Maisenhølder og Aski Mikkelsen bidro sterkt fremover i banen med henholdsvis syv og ni scoringer gjennom kampen. I buret vartet veteran Jan Nikolaisen (50) opp med den ene feberredningen etter den andre.

Dyrebar erfaring

Søndagens seier bidro til at Alta IFs unge håndball herrer endte på en solid 8. plass med 18 innkaserte poeng. Hovedtrener Rune Skaufel er glad og fornøyd med en vel gjennomført sesong etter kampslutt.

– Vi er mer enn godt fornøyd med årets sesong. Vi har hevdet oss mot de beste lagene i divisjon, også har vi spilt jevnt og tapt poeng mot lag vi burde slå. Vi visste før sesongen at vi hadde et slagkraftig mannskap, som kunne hevde seg.

– Vi har tatt såpass med poeng gjennom sesongen at vi aldri var redd for nedrykk. Våre unge gutter har fått dyrebare erfaringer denne sesongen. De ønsker å stå på videre, og bidra også neste sesong, noe vi er veldig glade for. Kai Erik og jeg er veldig godt fornøyd med måten vi avlsutter sesongen på. Det er en god følelse å avslutte sesongen med tre av fire siere på de siste kampene, poengterer Skaufel, som forteller at guttene får litt fri fra håndballen i noen uker, før det er på an igjen med oppkjøring frem mot neste sesong.

Som nevnt ble Ask Mikkelsen Alta IFs mestscorende med ni fulltreffere mot Toten, etterfulgt av Aleksander Christensen Maisenhølder med syv scoringer. Øvrige målscorere i 39-29 seieren var Matias Skaufel Hindbjørgmo (4), Kristian Karlstrøm (4), Micael Lindholm Andersen (4), Sigve Åkerøy Pettersen (4), Ole Nikolai Hætta (2), Erlend Strøm Johnsen (2), Håkon Romsdal Lillemoen (1), Niclas Lindholm Andersen (1) og Torgrim Lamvik Sollie (1)

