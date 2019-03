Alta IF skuffet i generalprøven: – Vi var ikke i nærheten

sport

Elverum - Alta IF 3-0:

Søndag spilte Alta IFs fotball herrer sin siste treningskamp i sesongoppkjøringen, før de går løs på årets 2. divisjon mot Mjølner i Finnmarkshallen om knappe to uker. Treningsmatchen mot avdelingskollega Elverum ble av det sørgelige slaget for Bryant Lazaros menn - tre baklengs og håpløst forsvarsspill ble fasit etter 90 minutter.

Bortelaget fra Nordlysbyen har slitt med å finne veien til nettmaskene i oppkjøringen, søndagens treningskamp på Elverum stadion var ikke ett unntak.

Etter 23 minutters spill satte hjemmelagets Jørgen Solvang Nilsen ballen kontant i mål bak Alta-keeper Daniel Rojas til 1-0. 5 minuttter senere doblet Mganus Solum ledelsen for laget fra Hedmark. Like etter pause fastsatte samme mann resultatet til 3-0. Noe som sto seg til full tid.

– Vi startet kampen bra. De første 20 minuttene så vi gode ut. Vi gjorde en dum tabbe som Elverum utnyttet. Spillernes moral falt i bakken etter det, noe som gjorde at vi ble daffe i det fysiske spillet. Mange av spillerne var ikke "up for it" i dag. Vi var alltid litt seint inn i 50/50-duellene. De var rett og slett bedre enn oss, og utnyttet sjansene sine bedre, sa en skuffet Lazaro til A-sporten etter kampslutt.

– Alt i alt er dette en kamp hvor vi ikke var i nærheten av den standarden vi ønsker å spille på. Hver og en må gå i seg selv etter denne kampen, og komme tilbake på trening i neste uke å vise hva som bor i dem, var den tydelige beskjeden fra Alta IF treneren, etter søndagens skuffelse.