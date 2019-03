Solid plassering for Kirsten (16) i senior-NM

sport

Fredag gikk startskuddet for NM del 2 i Lygna. Der var det dags for 10 kilometer fristil for herrene, og 5 kilometer fristil for kvinnene.

Alta IFs Kirsten Helsvig Nilsen stilte på startstreken under damenes 5 kilometer fristil. I sin første NM øvelse for seniorer, gikk Helsvig Nilsen inn til en solid 121. plass av totalt 260 løpere. to minutter og 41 sekunder bak norgesmester Therese Johaug.

Johaugs landslagskollegaer Ingvild Flugstad Østberg og Astrid Uhrenholdt Jacobsens kapret 2. og 3. plass. Amanda Darell fra Hammerfest skiklubb gikk inn til en 149. plass. På søndag venter norgescup finale og 10 kilometer klassisk for Helsvig Nilsen.

På herrenes 10 kilometer sto Altas egen skikonge, Finn-Hågen Krogh på startstreken. Tverrelvdalen IL-løperen hadde alle muligheter for å riste av seg den siste tids dårlige form, og avslutte sesongen på en positiv måte.

Det maktet ikke Krogh som gikk i mål som nummer 59, to minutter og 26 sekunder bak norgesmester Martin Johnsrud Sundby. Hans Christer Holund gikk inn til NM-sølv. Didrik Tønseth sikret tredjeplassen.

Burfjord-løper Bjørn Thomas Nygaard kom på 86. plass.

I dag skal det kåres norgesmestere på 30 kilometer klassisk og 50 kilometer klassisk. Ingen Alta-løpere er å se på startlistene.