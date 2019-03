Runa Lillegård reddet ett poeng for Lyn

sport

Arna-Bjørnar og Lyn måtte nøye seg med uavgjort på Arna Idrettspark i Toppserien i fotball for kvinner lørdag. Men det kunne gått enda verre for Lyn, om ikke tidligere BUL-spilller Runa Lillegård hadde dukket opp og pirket ballen i mål etter 67 minutters spill.

Milica Mijatovic sendte Arna-Bjørnar i ledelsen noen minutter etter hvilen, men etter 67 minutters spill utlignet superinnbytter Runa Lillegård for Lyn. Altaværingen ble byttet inn kun åtte minutter tidligere.

Sesongens første mål må ha smakt godt for 18-åringen. Lillegård har lagt en tung førsteseong i landets øverste divisjon, som for det meste var preget av sykdom, bak seg.

Runa (17) fryktet at fotballkarrieren kunne være over Runa Lillegårds første sesong i Toppserien har ikke gått helt som planlagt.

Møter gamle venner

Årets første kamp mot Fana endte 0-0 for Lyn. Det betyr at både både Arna-Bjørnar og Lyn står med to poeng hver etter poengdelingen på Arna idrettspark.

Neste kamp for Lyn og Lillegård er mot Kolbotn. Der møter 18-åringen både tidligere lagkamerat i BUL og landslagsvennine Eline Hegg, og altaværingen Tonje Pedersen, som begge til daglig spiller for Kolbotn.