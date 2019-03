Petter Eliassen vil ha langløp til Alta

sport

Petter Eliassen mener Alta er et glimrende sted for langløp – og langløpslag.

Marcialonga, Vasaloppet, Birken, Ylläs-Levi. Ja, i dette selskapet av kjente byer og løp vil Nordlysbyens langløpskonge at vi i fremtiden skal finne Alta.

– Det er ikke bare jeg som har tenkt dette. Vi er flere som mener Alta kunne egnet seg veldig bra som arena for et langløp, sier Petter Eliassen i Team BN Bank, til A-sporten.

33-åringen, som kniver om sammenlagtseieren i årets Ski Classic, er bosatt i Tverrelvdalen og kjenner skiforholdene rundt i Alta godt. I hodet sitt har han allerede tenkt ut en løype han mener vil fungere.

– Det unike i Alta er at du kan ha både start og målgang sentrumsnært. Man kunne eksempelvis startet ved BUL-banen, gått mot Eiby, krysset elva over til Storelvedalen, videre opp til Bollo, ned Tverrelvdalen og fulgt byløpya ned til kaiskuru, viere over sandfallet og til mål i sentrum. Det ville blitt rundt fem mil, skisserer han.

– Har du gått opp løypa allerede?

– Nei, det er ikke oppkjørt løype hele veien, men det burde være fullt gjennomførbart, sier Eliassen, som har sin tilhørighet i Tverrelvdalen IL.

Nygaard: – Ville vært helt konge

Eliassen var sammen med erkerival i skisporet, Anderas Nygaard, gjest i Radio Altas studio på tirsdag denne uka og det var der de han lanserte ideen om et langløp til Alta. Konkurrent og treningskamerat Nygaard hadde og full tenning på utspillet fra Eliassen.

– Det ville vært helt konge om vi fikk til et langløp i Alta på slutten av sesongen. Da er det ofte lite snø andre deler av Europa, mens vi både har snøen ig ikke minst lyset. Jeg har snakket emd folk fra andre steder i Europa, som hadde syntes det hadde vært topp å komme hit opp på 70 grader nord og gått løp på denne tida av året, sier Nygaard, som er fra Talvik, går for Team Ragde Eiendom, og ellers representerer Burfjord IL.

Når det gjelder årets sesong leder Nyygard med 71 poeng over Eliassen, når det gjenstår to løp av årets Wisma Ski Classic. Reistadløpet neste helg, og avslutningsrennet i Ylläs-Levi. Ifølge Nygaard er det Eliassen som har best muligheter for å dra seieren i land.

– Hvis jeg blir nummer syv eller bedre i Reistadløpet har jeg sjansen, sier Nygaard, som innrømmer at hans taktikk er å ligge bak Petter og vente på muligheten for en spurt.

– Etter at Petter er begynt å delta i langløp har det egentlig bare vært om å gjøre for oss andre å klare å henge med, sa Nygaard til Radio Alta denne uka.

Petter Eliassen innrømte at det å måtte dra lasset alene løp etter løp, kan få det til å koke litt ekstra i topplokket.

– Ja, jeg må være så ærlig å si at det hender jeg blir irritert. Men det er et spill og man må bare spille med de kortene man har, sa langløperen lattermildt.

– Kan bli flott Alta-reklame Per Erik Bjørnstad mener det er fullt mulig å få til et langløp i Alta.

Vil også ha langløpslag

Eliassen har ikke bare tenkt tanken på et eget renn til Alta, men og et eget langløpslag.

– Ja, et eget lag i Alta eller Finnmark kunne vært mulig. Det er andre som sysler med de samme tankene, blant annet Daniel Strand i Alta, Thomas Darell i Hammerfest og Stein Joks i Tana. Der borte vet jeg at de opererer med et budsjett på 3,5 millioner, som må til for å lønne to utøvere og til å ha med noen yngre utøvere med, sier han.

Andreas Nygaard mener Alta har både det skifaglige miljøet på plass, samt profilerte utøvere, som trengs for å lokke sponsorer. Han deler derfor entusiasmen.

– Det hadde vært helt rått og hatt et lokalt lag som kunne dratt rundt og deltatt i Europa. Det kreves selvfølgelig en stor sum fra en stor tung aktør, for å drive et langløpslag med utøvere og støttespillere rundt, men det er nok fullt mulig å finne effektive og billigere måter å gjøre det på.

– Hvordan ville drømmelaget sett ut?

– Meg og Petter, noen lokale gutter fra Alta eller Øst-Finnmark, samt broren min Bjørn Thomas Nygaard, som skitester og fysioterpeaut, og med Tor Oskar Thomassen med det overordnede fysiske ansvaret, samt med Per Erik Bjørnstad og Tor Erik Hellander på smøresida, så kunne vi reist rundt og vunnet både Vasaloppet, Marcialonga og Birken, sier han selvsikkert.