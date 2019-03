Utsetter Saami Ski Race til søndag

sport

Opprinnelig skulle Saami Ski Race gå av stabelen lørdag, men av sikkerhetsmessige årsaker og foreliggende værmelding har juryen avgjort at rennet utsettes til søndag 31. mars.

Utover dette følges samme tidsplan, skriver arrangøren, som samtidig minner om at det er sommertid fra søndag morgen og at klokken stilles en time frem.

– Vi beklager mulige ulemper dette medfører for våre deltakere, men deltakernes sikkerhet kommer i første rekke. Værmeldingen for lørdag viser vindstyrke mellom 10-13 m/s i løpstidsrommet, og det er ikke forsvarlig å arrangere et skirenn i et åpent terreng i så sterk vind. Værvarselet for søndag viser en vindstyrke på 4-6 m/s, og delvis sol, skriver arrangøren.

Rennets lengste distanse på 90 kilometer starter i bygda Hetta i Enontekiö i Finland og går til Kautokeino. 60 kilometeren starter i Näkkälä og 30 kilometeren på norsk side fra veikrysset i Sihččajávri.

Altaværingen Daniel Strand har vunnet den lengste distansen to år på rad.