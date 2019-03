Peter Aas lånes ut til Melbo - skal fortsatt trene med Alta IF

sport

For en uke siden var Peter Aas (22) full av fremtidsoptimisme om den kommende sesongen ovenfor Altaposten, og gira på å vise seg skikkelig frem i Alta IF-trøya. Torsdag kveld meldte Alta IF på sine sosiale medier at den driblesterke kantspilleren lånes ut til hjemklubben Melbo fram til 1. august. Der er håpet at Aas skal finne godformen etter skadeavbrekket.

Sportslig koordinatori Alta IF, Rune Berger, forteller til klubbens nettside at bakgrunnen for låneavtalen er at Aas skal få verdifull og regelmessig spilletid. Vesterålingen vil imidlertid bli i Alta og fortsette å trene med A-laget.

– Han vil trene tre-fire dager i uken med oss, og så trene med Melbo i forbindelse med kamp, opplyser Berger.

I det nevnte Altaposten-interjuet for en uke siden var Aas full av lovord om Alta etter én sesong i Nordlysbyen. Han forteller til klubbens nettside at det først og fremst handler om å få regelmessig spilletid etter det to år lange skadeavbrekket som unggutten har slitt med.

– Jeg har ingenting å utsette på miljøet i og rundt Alta IF, men sånn som det ser ut for meg nå, var det beste å gå på utlån til Melbo. Jeg kjenner både gruppa og treneren i Melbo godt, og jeg er sikker på at jeg kan fortsette utviklingen og komme tilbake som en bedre spiller. Men akkurat nå er det viktigst for meg å spille masse fotball, og finne tilbake til spillegleden, sier Peter selv, som ikke har maktet å få en startplass i Bryant Lazaros startellever i sesongoppkjøringen.