Solid påmelding for Kraftlagsturneringa

sport

Førstkommende helg går den tradisjonsrike Kraftlagsturneringa av stabelen i Finnmarkshallen. Den regionale damefotball-turneringa, som arrangerers av Tverrelvdalen IL og Finnmark fotballkrets, markerer starten på sesongen for damelagene i Finnmark og Troms. I år har det vært rekordstor påmelding med hele åtte påmeldte lag, men det ble senere redusert til syv lag.

– Det er desverre blitt redusert til syv lag. Kautokeino måtte dessverre melde forfall, forteller Ole Andersen, leder i Tverrelvdalen ILs fotballgruppe.

– Men vi er utrolig glad for at så mange som syv lag tar turen, forteller Andersen, som videre opplyser at både Alta IF og Tverrelvdalen stiller to lag, i tillegg til at Alta IF, Tromsø og Polarstjernen deltar med hvert sitt lag.

– Lovende utvikling

Fotballederen vedgår at det står veldig bra til med damefotballen i fylkets største by, og Finnmark forøvrig.

– For noen år siden klarte vi nesten ikke å stille lag i vår egen turnering. At det nå er hele syv lag som deltar er kjempe positivt for damefotballen, og viser at ting virkelig er på oppover. Også er jeg helt sikker på at Kautokeino siller lag til serien. Det ser veldig lovende ut i forkant av sesongen, forteller Andersen, han tror den årvisse Kraftlagsturneringa har vært med på å vekke interessen for damefotballen i Finnmark.

– Dette gir spillerne noe å se frem til også før seriestart. Vi har et fremtidig mål om ti deltakende lag, sier en offensiv Andersen.

Nytt av året er at turneringen deles opp i to klasser. Nivå 1 er lag som spilte i fjorårets 2. divisjon eller høyere, mens nivå 2 er lag i 3. divisjon og andrelag.

– Dette har vi gjort for å gi lagene enda bedre matching. Vi ønsker å gi lagene en bra sportslig utvikling inn mot sesongstart.

God sesongoppkjøring

Andersen forteller at Tverrelvdalens damelag har vist gode takter denne vinteren. Han har et helt tydelig forhåndstips for hvordan det nyopprykkede 2. divisjonslaget blir å prestere i deres egen turnering.

– Jeg tror vi havner på tredjeplass. Med Tromsø foran BUL i finalen. Tromsø virker meget sterke i år. I tilleg har står det bra til med vårt damelag. Vi har fått inn mange nye spillere, og har et ordentlig luksusproblem når det gjelder keeperposisjon. I fjor slet vi med kun én keeper i stallen. Nå har vi tre-fire keepere å velge mellom. Vi er bedre rustet foran årets sesong enn vi har vært på mange år. Jeg tror vi har gode muligheter for å hevde oss i 2. divisjon, poengterer Andersen.