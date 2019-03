Krogh går NM-fristilen på fredag

sport

Tverrelvdalen IL-løper Finn-Hågen Krogh skal delta i norgesmesterskapet del 2 til helgen, som foregår i Lygna i Oppland. Det bekreftet landslagsløperen til A-sporten.

– Jeg planlegger å gå 10 kilometer fristil på fredagen, fortalte Finn Hågen Krogh.

Det er allerede klart at Krogh mest sannsynlig har en plass på neste års sprintlandslag. Det opplyste sprintlandslagstrener Arild Monsen til NTB tidligere denne måneden.

– Ingen har gått seg ut av verken allround- eller sprintlaget, sa Monsen til nyhetsbyrået.

Krogh har siden kvartfinale-exiten i VM-sprinten i Seefeld ikke vært i kjempeform. I verdenscuprennet i Falun for litt under to uker siden røk sprinteren ut i prologen.

Det samme gjorde han i verdenscuprennet i Drammen fire dager tidligere. Nå venter en siste mulighet for tverrelvdalingen til å riste av seg den dårlige formen før VM-sesongen er over.

NM del 2 innledes med teamsprint på torsdag. Fredag arrangeres den nevnte 10-kilometeren, der Finn Hågen er den eneste utøveren som representerer Nordlysbyen. Bjørn Trygve Nygaard fra Burfjord idrettslag deltar også. Daniel Stock fra Vadsø skal også i aksjon. Norgesmesterskapet avsluttes med 50 kilometer i klassisk stil på lørdag.