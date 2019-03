Deltar i EM likevel

sport

A-sporten skrev i forrige uke om scootercrosskjørerne fra Nordlysbyen som skal delta i World cup (kvinner), EM (Pro stock) og VM (Pro open). Edvard Moland var tatt ut til å konkurrere med flagget på brystet i Boden 5.- og 6. april, men sa fra seg plassen.

Gir Simon sjansen Edvard Moland takket nei. Det gjorde ikke lagkompis Simon Kjellmann, som gleder seg til å delta i EM.

Da A-sporten snakket med Moland var han sterkt i tvil om han hadde tatt den rette avgjørelsen, og vurderte å endre mening. Det har han nå gjort.

Gjør helomvending? Edvard Moland lukker ikke døra for EM-deltakelse helt.

– Edvard Moland har nå sagt ja til å kjøre i EM, noe vi er veldig glade for. Det gjør at Norge stiller med svært gode muligheter for topplasseringer i alle klasser i dette mesterskapet, sier landslagssjef Pål Grøtte til A-sporten.

Syv kjørere fra Alta, Kautokeino og Nordreisa deltar dermed i mesterskapet. Dette er Malene Trosten Andersen, Birgitte Olsen, Niillas Hætta, Simon Kjellmann, Edvard Moland, Martin Moland og Kristoffer Holm.

Totalt er det 17 norske kjørere med.