Kautokeino stilte jentesterkt opp på NNM

Kautokeino IL deltok med hele seks skiløpere under helgas NNM i Vadsø. Skijentene Sara Elena Buljo, Sara Sofie Mienna, Anna Ragnhild Bals, Lea-Christine Sara, Magdalena Turi og Maria Risten Bals viste frem Kautokeino IL på en flott måte. Til tross for varierende prestasjoner, hadde de en veldig fin helg sammen under skimesterskapet, forteller Frank Robert Turi i Kautokeino IL til A-sporten.

– De hadde det veldig morsomt. Det var første gang hele gjengen var med sammen på mesterskap. I tillegg fikk de prøvd seg mot mange gode løpere. Nivået var skyhøyt, forteller Turi, som tror NNM-opplevelsen gjorde jentene mer motivert til å fortsette med langrenn.

– Stemninga var god gjennom helga og på veien hjem. Jentene er skikkelig gira på å gå enda flere skirenn, fastslår han.

Det har ikke alltid vært slik at Kautokeino IL har kunne stille opp med seks løpere i NNM. Turi melder om en positiv utvikling for skimiljøet i Kautokeino.

– Vi har alltid en liten gjeng med på mesterskap og stevner. Vi tar alltid med alle vi kan, og de som tør. Det er mange som synes det er litt skummelt å reise bort og konkurrere. Det er mange som stiller opp på skicupene. Aktiviteten har ligget litt nede før, men de siste årene har det tatt seg veldig opp.

Turi skryter av Vadsø skiklubb som arrangør.

– Det var et vanvittig bra arrangement med flotte bomuligheter. Vi bodde perfekt med tanke på avstanden til og fra stadion. Et glitrende gjennomført arrangement, sier Turi, som forteller at jentene ser frem til å delta på skicuper lokalt, og Skirace i Øksfjord.