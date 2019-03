Laget fest for folket

sport

Alta - Haslum IL 24-22:

Alta IFs håndballherrer hadde allerede reddet plassen før søndagens hjemmekamp mot Haslum IL, som ikke må forveksles med Haslum HK som spiller i eliteserien for menn. Men flere av spillerne som gjestet Altahallen hospiterer på elitelagets treninger. Det var med andre ord ikke noe dårlig lag som møtte Alta-guttene til årets «folkekamp», der aktører fra næringslivet sørget for gratis inngang for publikum.

Søndagens oppgjør startet ikke spesielt bra for Rune Skaufel og Kai Erik Bulls unge mannskap. Det gikk seks minutter før Alta IF fikk det første målet, og hjemmelaget scoret bare ti mål før pause. Gjestene fra Bærum ledet 14-10 ved halvtid etter en ganske svak omgang av guttene i gult og blått.

Heller ikke starten på andreomgangen var spesielt artig for de drøyt 500 fremmøtte tilskuerne. På det mest ledet Haslum med seks mål. Men etter hvert våknet ungguttene fra Nordlysbyen, og anført av Stian Parken, Kristian Karlstrøm, Aleksander Maisenhølder, Sigve Åkerøy Pettersen, Micael Lindholm Andersen og målvakt Jan Nikolaisen ble gjestenes forsprang spist opp. Maisenhølder sendte Alta IF i føringen, og i sluttsekundene sikret Stian Parken seieren med sin sjette scoring for dagen. Da sto jubelen i taket, som garantert løftet seg en millimeter eller to ved kampslutt.

– Dette var skikkelig moro, sa hovedtrener Rune Skaufel til A-sporten mens flere publikummere kom bort til Alta IF-sjefen for å takke han og laget for en god opplevelse.

– Vi har slitt med skader og sykdom i forkant av denne matchen, så det var litt usikkerhet rundt hvem som faktisk skulle bli spilleklar. Vi lette lenge etter hva som fungerte i første omgang. Men de spillerne som kom innpå i andre omgang hadde virkelig bestemt seg for å bidra ute på banen, og det skal de ha honnør for. Det er helt fantastisk å spille kamper i Altahallen når publikum våkner til liv. Når det drar seg til i tette og spennende oppgjør som dette har vi Norges beste publikum, fastslo en svært godt fornøyd Rune Skaufel.

Som nevnt var det Stian Parken som var Alta IFs mestscorende spiller i dette oppgjøret. Han satte inn seks mål. Resten av scoringene ble satt inn av Kristian Karlstrøm (4), Sigve Åkerøy Pettersen (4), Micael Lindholm Andersen (3), Andreas Bjørkmann (2), Aleksander Maisenhølder (2), Erlend Strøm Johnsen (2) og Torkel Haraldstad Hanssen (1).

Med to poeng mot Haslum klatret Alta IF forbi både Sarpsborg og Bravo på tabellen. Sarpsborg tapte 25-30 borte mot Vestli, som allerede er klar for nedrykk sammen med bunnlaget Toten. Bravo gikk også på en smell. De tapte 26-27 hjemme mot Bækkelaget 2. Alta-guttene er nå på åttendeplass.

For Alta IF gjenstår det én kamp, og den spilles søndag om en uke. Da er det tabelljumbo Toten som gjester Altahallen.

– Vi har veldig lyst til å by opp til fest én gang til, og håper at Alta-publikummet kommer tilbake og kanskje tar med seg en venn eller to om en uke. Det hadde vært artig med en skikkelig avslutningsfest før vi runder av, kommenterte en meget tilfreds Alta IF-boss.