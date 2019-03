Kapret sølv i NNM

sport

Søndag ble nordnorsk mesterskap på ski avsluttet med stafetter for de yngste løperne, og sprintstafetter for junior- og seniorløperne. Utøverne fra Nordlysbyen kapret ingen NNM-titler, men det var jammen ikke langt unna.

I klasse menn junior gikk Torjus Johansen og Hermann Nordstrand Fiksen for BUL ski og skiskyting, og duoen klinket til med sølv på sprintstafetten. De var kun ett sekund unna den aller gjeveste plasseringen, som gikk til Medkila skilag. Bardufoss og omegn idrettsforening kapret bronse, mens Alta IF ble nummer fire. Mathias Andersen Hansen og Johannes Helsvig Nilsen gikk for Alta IFs "førstelag".

Brage Bjørnstad og Thomas Sandberg Suhr gikk for Alta IF 2, som endte på syvendeplass. BUL 2, som besto av Hans Fredrik Antonsen og Tim Edvard Pettersen, ble nummer ti.

Medaljedryss i NNM for Alta-løperne Skiløperne fra Alta sikret ni medaljer i løpet av NNMs første dag i Vadsø.

I klasse kvinner junior ble Alta IF nummer fire. Johanne Holsbø og Andrine Charlotte Ordemann Olsen gikk for Alta-laget. Her var det Kvaløysletta skilag som vant foran Fjell skilag og Bardufoss og omegn idrettsforening.

I klasse mix menn junior ble det sølv til Tom Vegard Andersen og Jon Arne Bredal-Hansen, som gikk for Tverrelvdalen IL. Kun to lag konkurrerte i denne klassen, som ble vunnet av Tromsø/Bjerkvik. Også i klasse mix kvinner junior ble det edelt metall. Her var det Marianne Bredal-Hansen og Synøve Padøy Opgård som gikk Tverrelvdalen IL inn til tredjeplass. Kvaløysletta skilag vant foran Ballangen ski. Fire lag deltok i denne klassen.

På stafetten ble det én pallplass for Alta IF. Den gikk til Henrik Eiliv Bang, Simon Finjord og Jardar Olsen, som gikk Alta IF inn til en flott tredjeplass i klasse gutter 13-16 år. Her var det hele 26 lag som deltok. Alta IF 2 (Erling Bjørnstad, Kornelius Olsen og Henrik Bekkvik) ble nummer åtte, Tverrelvdalen IL (Mathias Padøy Opgård, Mathias Ullvang-Sønvisen og Odd Harald Rasmussen Bakken) nummer 12, Alta IF 3 (Martin Andersen, Marius Mikkelsen og Kristian Holsbø) nummer 17 og Alta IF 4 (Håvard Hansen, Michael Veland Arnesen og Vinjar Heitmann Suhr) nummer 24.

Sanket flere NNM-medaljer BUL og Alta IF har gjort seg bemerket i nordnorsk mesterskap på ski.

I klasse jenter 13-16 år var det Alta IFs førstelag som var beste lokale team på femteplass. Laget besto av Ingrid Helsvig Nilsen, Ida Finjord og Vårin Olsen. Kautokeino IL, med Lea-Christine Henriksdatter Sara, Sara Sofia Josefin Mienna og Anna Ragnhild Persdatter Bals på laget, endte på 13. plass. Totalt 14 lag konkurrerte om NNM-tittelen i denne klassen.

I klasse mix gutter 13-16 år ble Tverrelvdalen IL (Magnus Offersen, Odd Fredrik Bakken Johansen og Noa Bakken) nummer seks. Ni lag deltok. I klasse mix jenter 13-16 år endte Tverrelvdalen IL (Lea Charlotte Bakken, Julie Johansen Trosten og Solveig Stenvold Leinan) på syvendeplass. Her var det åtte lag som deltok.