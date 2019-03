BUL vant NM-kvaliken

sport

Lørdag og søndag har det blitt spilt kvalifiseringskamper i norgesmesterskapet for U19-lag i Finnmarkshallen. Fem lag deltok, og kun vinneren får plass i cupens første ordinære runde.

Laget som kunne juble for seier i kvaliken var BULs G19-lag. De fikk en pangåpning med 2-0-seier over naborival Alta IF i første kamp, der scoringer av Pål Even Heggelund og Elias Hunsdal Falsen avgjorde lokaloppgjøret. I lørdagens andre kamp ble det 0-1-tap mot Norild.

Nederlaget skulle imidlertid ikke vise seg å bli avgjørende for BUL-guttene, som slo voldsomt tilbake mot HIF/Stein søndag morgen. Her vartet bossekopingene opp med en meget overbevisende 7-0-triumf, som var den klart største seiersmarginen i helgas kamper. Mathias Nikolai Nyberg ble den store helten med seks (!) scoringer i dette oppgjøret. Også John David Utsi Gaup tegnet seg på scoringslista.

Med 2-1-seier over Kirkenes i siste kamp sikret BUL avansement til første ordinære NM-runde. Igjen var det Mathias Nikolai Nyberg som sto for målene.

Alta IF reiste seg etter tapet i åpningskampen og vant alle sine tre neste matcher. HIF/Stein ble slått 2-1, Kirkenes 3-1 og Norild 1-0. Dermed endte de på samme poengsum som BUL. Men de kunne ikke matche naboklubbens målforskjell, og måtte dermed ta til takke med andreplass. Kirkenes ble nummer tre, Norild fire og HIF/Stein fem. Jørgen Brandser Hammari (2), Aleksander Kjellmann, Chris Martin Cello Strand, Vegar Børresen Tårn og Tom Kristensen Emaus scoret målene for Alta IF denne helga.

Også BULs J19-lag tok seg videre fra kvalifiseringen. Her var det kun BUL og Alta IF som stilte med lag. Lokaloppgjøret ble aldri spennende, til det var BUL-jentene for gode. Det skal legges til at BUL stilte med flere spillere som har tatt overgang fra nettopp Alta IF ettersom BUL er satsingsklubben i Nordlysbyen på damesiden. De blåkledde fra Bossekop vant 7-0 etter scoringer av Mia Oskarsson Mannsverk (2), Tuva Bertine Skaret Monsen (2), Marie Nygård Kjellmann, Ingvild Toft og Hedda Eline Haugsnes.