Ser stadig fremgang

sport

Alta IF - TUIL 0-1:

Det nærmer seg seriestart i PostNord-ligaen, og Alta IFs fotballherrer har ikke akkurat hamret inn mål i vinterens treningskamper. Det gjorde de heller ikke da 1.-divisjonslaget Tromsdalen gjestet Finnmarkshallen på lørdag.

Alta IF spilte jevnt mot TUIL, men klarte ikke å produsere særlig med sjanser. Dag Andreas Balto hadde en bra mulighet i andre omgang, men chippen ble litt for høy og gikk over målet til Tromsdalen-keeperen. Tempoet falt utover i omgangen, og det så ut som at det skulle bli nok en 0-0-kamp mellom disse to lagene. Det ble resultatet da lagene møttes i Tromsø tidligere i vinter. Men syv minutter før full tid fant Gabriel Andersen veien til nettmaskene og sørget for at Tromsdalen fikk seg en seier i deres siste treningskamp før OBOS-ligaen starter opp.

– Jeg er egentlig fornøyd med denne kampen. Jeg synes guttene la ned et godt stykke arbeid, og etter mitt syn var vi det beste laget i 80 minutter. Det er ikke så dårlig mot et meget solid 1.-divisjonslag. Vi gjorde noen feil som vi er nødt til å luke bort før serien starter, men alt i alt var dette en godkjent test for vår del, sier hovedtrener Bryant Lazaro, som ikke har hatt så mye å juble for i vinter. Kun i bortekampen mot Hønefoss har Alta-laget gått seirende av banen.

– Akkurat det bekymrer meg ikke i det hele tatt. Man kan vinne alle treningskampene, og fortsatt gjøre det dårlig når serien starter. At det har blitt noen tap i vinter er ikke noe jeg tenker på. Så lenge jeg ser progresjon i det vi jobber med hver eneste dag er jeg fornøyd. Og dette var nok et steg i riktig retning. I kampene mot Fredrikstad og Hønefoss kontrollerte vi kampene i 55-60 minutter. Nå hadde vi kontroll i 80 minutter, så vi blir stadig bedre, kommenterer klubbens amerikanske trener.

Alta IFs nye venstreback Simon Laugsand spilte ikke lørdagens kamp. Han har skadet seg, og er trolig ute av spill helt til august eller september. Det er en skikkelig skrell for trenerduoen Bryant Lazaro og Andreas Markussen. Les mer om dette i mandagens papirutgave og E-avis.

Mot TUIL var det Håvard Nome som ble brukt i denne posisjonen, og midtbanespilleren klarte seg bra.

– Jeg har jo spilt back før, så det var ingen uoverkommelig oppgave. Men litt uvant var det. Jeg traff ikke helt med posisjoneringen i første omgang. Ellers synes jeg at det gikk ganske bra. Det er ikke der jeg helst vil spille, men hvis Bryant vil bruke meg der er jeg selvfølgelig med på det. Det er en utfordring som jeg definitivt ikke sier nei til, smiler Nome.