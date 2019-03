Sanket flere NNM-medaljer

sport

Som på fredag var det mange unge altaværinger som sto på pallen etter lørdagens øvelser i nordnorsk mesterskap på ski, som arrangeres i Vadsø denne helga. Totalt ble det syv medaljer til skiløpere fra Nordlysbyen på NNMs andre dag.

I klasse gutter 13 år var det bare nesten for Magnus Emaus Christoffersen fra BUL, som kapret sølv på fredag. Han endte på fjerdeplass. Heller ikke i klasse jenter 13 år ble det medalje. Solveig Stenvold Leinan fra BUL og Kautokeino-løper Lea-Christine Henriksdatter Sara var best av "våre" løpere med henholdsvis sjette- og åttendeplass.

I klasse gutter 14 år var det jubel i Alta-leiren. Her klinket henrik Eiliv Bang til med bronse. Odda Harald Rasmussen Bakken fra Tverrelvdalen IL ble nummer seks. I klasse jenter 14 år var Ingrid Helsvig Nilsen fra Alta IF best med sin sjetteplass.

Også i gutter og jenter 15 år ble det medaljer. Jardar Olsen fra Alta IF tok en svært ettertraktet sølvmedalje. Han hadde god kontroll på andreplassen, men var over minuttet bak gullvinner Noah Christoffer Nielsen Nylund fra Medkila skilag. I J15-klassen fikset Vårin Olsen, også hun fra Alta IF, bronsemedalje i det fem kilometer lange fristilrennet i Vadsøs skiløyper.

Medaljesankingen fortsatte i de eldre årsklassene.

I klasse menn 17 år kapret Alta IF-løper Thomas Sandberg Suhr sølv, mens BUL-guttene Tim Edvard Pettersen og Hans Fredrik Antonsen fulgte på fjerde- og femteplass. Tom Vegard Andersen fra Tverrelvdalen ble nummer åtte. Også i kvinner 17 år ble det sølv. Her var det Kirsten Helsvig Nilsen som sikret helgas andre individuelle medalje. Marianne Bredal-Hansen fra Talvik ble nummer fire, mens Synnøve PadøyOpgård tok femteplassen.

I 18-årsklassene ble det fjerdeplasser til Nikolay Wilhelmsen og Andrine Charlotte Ordemann Nilsen, begge fra Alta IF. I menn 18 år ble Brage Bjørnstad nummer fem, Hermann Nordstrad Fiksen nummer seks og John-Arne Bredal Hansen nummer syv.

I klasse menn 19/20 år var Alta tilbake på pallen. Johanne Helsvig Nilsen klinket til med bronse, mens Torjus Johansen og Mathias Andersen Hansen endte på henholdsvis fjerde- og femteplass. I kvinner 19/20 år ble det bronsemedalje til Johanne Holsbø.

I klasse menn veteran ble Bjørn Stenvold nummer fire. Stig Aksel Opgård endte på plassen bak Stenvold.

Søndag er det stafetter i NNM på ski.