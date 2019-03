Sanker flere NNM-medaljer

sport

Da denne artikkelen ble lagt ut var det fortsatt en god del årsklasser som ikke var ferdige med sine respektive NNM-øvelser på lørdag. A-sporten oppdater saken med fullstendig resultatoversikt for utøverne fra Alta og Kautokeino etter Alta IFs treningskamp mot Tromsdalen.

I de yngste klassene hadde arrangøren Vadsø skiklubb rukket å kåre flere nordnorske mestere. Alta-regionen hadde da ingen gullmedaljer å vise til, men et par meget gledelige sølv- og bronsemedaljer.

I klasse gutter 13 år var det bare nesten for Magnus Emaus Christoffersen fra BUL, som kapret sølv på fredag. Han endte på fjerdeplass. Heller ikke i klasse jenter 13 år ble det medalje. Solveig Stenvold Leinan fra BUL og Kautokeino-løper Lea-Christine Henriksdatter Sara var best av "våre" løpere med henholdsvis sjette- og åttendeplass.

I klasse gutter 14 år var det jubel i Alta-leiren. Her klinket henrik Eiliv Bang til med bronse. Odda Harald Rasmussen Bakken fra Tverrelvdalen IL ble nummer seks. I klasse jenter 14 år var Ingrid Helsvig Nilsen fra Alta IF best med sin sjetteplass.

Også i gutter og jenter 15 år ble det medaljer. Jardar Olsen fra Alta IF tok en svært ettertraktet sølvmedalje. Han hadde god kontroll på andreplassen, men var over minuttet bak gullvinner Noah Christoffer Nielsen Nylund fra Medkila skilag. I J15-klassen fikset Vårin Olsen, også hun fra Alta IF, bronsemedalje i det fem kilometer lange fristilrennet i Vadsøs skiløyper.

Saken oppdateres!