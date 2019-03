Norsk nedtur i Russland

sport

Det er godt mulig at vi nordmenn har litt i overkant høye forventninger når det kommer til kvinnehopping for tiden. Maren Lundby, Anna Odine Strøm og resten av de norske hoppjentene har lagt lista skyhøyt, så det er nesten ikke til å unngå.

Ut fra tidligere resultater denne sesongen ble lørdagens verdenscuprenn i så måte en nedtur. Maren Lundby, som allerede før helgas to renn hadde vunnet verdenscupen sammenlagt, måtte ta til takke med syvendeplass i Tsjajkovskij. Hun skuffet med to hopp på 92 meter, og måtte se tyske Juliane Seyfarth ta hjem seieren for tredje gang på rad. Hun vant med hele 17,5 poeng på den norske yndlingen.

Seyfarth hoppet lengst av alle og strakte seg til 95 og 97 meter. Katharina Althaus (95 meter i begge hopp) sikret tysk dobbeltseier, seks poeng bak lagvenninnen. Sara Takanashi fra Japan ble nummer tre.

Alta-jenta Anna Odine Strøm, som har vært på pallen to ganger i verdenscupsammenheng denne sesongen, ble nestbeste norske hopper. Hun hoppet 90,5 og 90 meter og ble med det nummer ti. Silje Opseth endte på 13.-plass etter sine hopp på 84,5 og 92 meter.

Søndag får verdens beste kvinnelige hoppere en ny mulighet når verdenscupen avsluttes i det russiske hoppanlegget.