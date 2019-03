God matching for Mats Berg

sport

Forrige helg deltok en av Alta IFs store håndballtalenter, Mats Berg, på bylagsturneringen i Stavanger. Der spilte Berg for Bodø, sammen med Nord-Norges største håndballtalenter, mot landets største talenter i hans årsklasse.

De endte helt sist, men i den første kvalifiseringskampen presterte det nordnorske talentlaget en sterk 15-12 seier mot Bergen. Kantspilleren fra Alta IF bidro med to mål. Han forteller til A-sporten at turneringen etter Bergen-seieren ble i det tøffeste laget.

– Det var god matching gjennom hele turneringen. Det at vi vant mot Bergen gjorde at vi bare møtte lag som vant i sine gruppespill. På mange måter vant vi feil kamp. Da møtte vi to gode lag i Sandefjord og Oslo som begge endte i 17-13 tap.

– I den neste kampen mot Elverum hadde vi god kontroll, men det skar seg utover andreomgangen. I den siste kampen måtte jeg spille for andrelaget fordi jeg måtte rekke flyet hjem, forteller den unge Alta IF-spilleren.