Gledelige plusstall

Denne uka har hovedstyrene i både Alta IF og BUL gjennomført sine årsmøter. Alta IF kunne tirsdag presentere et overskudd på 885.000 kroner. Onsdag var det BUL-styret som la frem årsregnskapet. Også her var det grønne tall på bordet. BUL klinket til med et overskudd på 747.000 kroner. Det er noe Pål Einar Lund, som ble valgt til ny leder i fjor, er svært tilfreds med.

– Vi er kjempefornøyde med driften i 2018. Det er også jobbet hardt for å forbedre økonomistyringen, sier Lund, som altså leverte gode tall i sitt første år som BUL-sjef.

Har snudd skuta Alta IF presenterte et årsresultat på 885.000 kroner.

Han berømmer de ansatte og de frivillige som har stått på. Og ikke minst støtten fra næringslivet og Alta kommune.

– BUL drives av hundrevis av ildsjeler som står på for klubben. Uten den dugnadsånden som vises hadde det vært umulig å drive BUL med det høye aktivitetsnivået som er i dag. Og ikke minst har vi en fantastisk støtte fra våre samarbeidspartnere i næringslivet.

Det nye BUL-styret består av Pål Einar Lund (leder), Vinjar Solberg, Veronica Johansen, Solveig Thoresen og Karl Jørgen Steen. Tone Leinan og Svein Vidar Karlsen er vara. Lund er stolt over det klubben har fått til det siste året, og synes det er moro at de gir et tilbud til så mange.

– I tillegg til fantastisk aktivitet i ungdomsavdelingene i alle undergruppene kan vi skilte med barneidrett, HU-lag og retrolag. Kommende sesong vil det være to retrolag i fotball - ett herre og ett damelag. Det er veldig bra.

Han liker den positive trenden i idretts-Alta med grønne tall.

– Jeg synes det er moro at både vi og Alta IF har klart å snu underskudd til overskudd. Det er viktig å være glade på hverandres vegne, og heie på andre idrettslag som prøver å få til noe. Vi i BUL synes det er veldig positivt å se hva Alta IF prøver å få til på Aronnes, avslutter han.