Rungende comeback for «Aulasuset»

Før sesongen var trenerduoen Rune Skaufel og Kai Erik Bull tydelige på at de ønsket å få tilbake det sagnomsuste «Aulasuset», og samtidig gi mest mulig spilletid til Alta-håndballens mange talenter.

Alta IFs hjemmekamper har et snitt på 457 tilskuere i Altahallen denne sesongen - et tilskuersnitt som samtlige 1.-divisjonslag og hele syv eliteserielag ikke klarer å matche. Det betyr at det kun er syv håndballag på herresiden i hele Norge som har flere tilskuere på kamp enn laget fra Nordlysbyen. Skal vi ta statistikken til grunn, er det uten tvil blitt en rungende gjeninntreden for «Aulasuset» under Rune Skaufel og Kai Erik Bulls ledelse. Skaufel er enig i at den gode stemningen for alvor er tilbake.

– Målet vårt har vært å skape en god treningskultur, og satse på de som ønsket å satse på håndballen. Ut i fra det hadde vi forhåpninger om at publikum ville møte opp for å skape det legendariske «Aulasuset», og at vi skulle prestere bra i 2. divisjon. Vi har lyktes med det meste.

– Vi har fått en kjemperespons fra hjemmepublikummet som gjør at vi er topp-åtte blant alle lagene i hele Norge. Når vi spiller mot lagene sørpå er det maks 50-100 tilskuere. På hjemmebane er det alltid en helt fantastisk ramme. Lagene som kommer opp hit syns det er kanonartig å spille foran så masse folk.

Folkekampen

Til helga spiller Alta-guttene årets folkekamp mot Haslum. Skaufel & co ønsker å vise sitt kjære hjemmepublikum hva de er gode for etter en dårlig periode.

– Vi ønsker å prestere på hjemmebane igjen og vise vårt trofaste publikum at vi kan spille god håndball. Haslum er et topp fem-lag, men i vår egen hule i Altahallen vet vi at vi kan slå hvem som helst. Det har vi vist gjennom hele sesongen. Det kommer til å bli en fantastisk ramme. Alle har gratis inngang, det blir underholdning, og et stort loddsalg i regi av næringslivet. som også er med på å betale inngangsbilletten. Vi gleder oss enormt til å spille de resterende hjemmekampene.

Viktig for unggutta

Forrige helg sikret Alta IFs håndballherrer plassen i allnorsk 2. divisjon for neste sesong. Håndballåret 2019 kan på mange måter beskrives som en skikkelig berg- og dalbane for håndballgutta. Etter å ha startet året på best mulig vis med to strake seire, var de på en fem-kampers tapsrekke før seieren mot Sarpsborg sist lørdag, før det igjen ble nederlag mot Nordstrand søndag. Skaufel erkjenner at det er utrolig godt å vite at plassen endelig er sikret slik at de kan fortsette å utvikle de unge talentfulle spillerne som klubben har til rådighet.

– Det er veldig deilig å få bekreftet at vi spiller 2. divisjon også neste sesong, før sesongen er ferdig. Slik at vi kan ha fullt fokus på prestasjonene inn mot de to siste hjemmekampene. I troppen er det kanskje fem-seks stykker med 2.-divisjonserfaring fra tidligere år, resten har fått spille sine første minutter på dette nivået i år.

– At vi sikret fortsatt spill i 2. divisjon er utrolig viktig for fremtiden. Vi har en utrolig lovende 2002-årgang som blir 18 til neste år og er på vei fremover. Allerede denne helga hadde vi tre spillere født i 2002 som preget kampen mot Sarpsborg. Vi ser på det som naturlig at mange av disse talentene er med i 2. divisjonstroppen til neste år, forteller Skaufel.