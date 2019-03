Tar farvel med BUL

sport

Kjell Olav Flesvik har vært kontorleder for håndballgruppa i BUL siden 2007. Når denne sesongen rundes av om et par måneder går han over i pensjonistenes rekker, noe som betyr at vestkantklubben må finne en erstatter. Det blir ingen enkel oppgave.

– Det blir ikke det samme her uten Kjell Olav. Gjennom mine mange ulike verv i håndballgruppa har vi hatt mye med hverandre å gjøre, både da jeg spilte aktivt og spesielt etter at jeg la opp. Han har vært en fantastisk ressurs for denne klubben. Det blir trist og vemodig å «miste» han, fastslår styreleder Lisa Marie Røst Gudmestad.

Solid økonomi

Det var faren til Lisa Marie, den legendariske ildsjelen og trenerskikkelsen Ole Gudmestad, som i sin tid ansatte Flesvik som kontorleder. Siden 2007 har han styrt den administrative delen av det som skjer i BUL Håndball på en svært god måte. Gruppa har vokst jevnt og trutt, og Flesvik & co har alltid hatt kontroll på økonomien. Det er ingen selvfølge i et idrettslag.

– Kjell Olav møter deg alltid med et smil. Han er glad, imøtekommende og yter sitt beste hver eneste dag. Ingen problemer er for store. Å være kontorleder gir en svært variert arbeidshverdag, der man har mange ulike oppgaver og personer å forholde seg til. Det blir trist å fortsette uten Kjell Olav. Men samtidig blir det jo veldig spennende med en ny person i administrasjonen. Vi gleder oss til det, forteller Røst Gudmestad.

– En flott arbeidsplass

Flesvik skal som nevnt gjøre seg ferdig med denne sesongen før han gir seg. Men han ønsker allerede nå å takke klubben og medlemmene for det gode samarbeidet gjennom mange år.

– Jeg har trivdes kjempegodt her. Miljøet er bra, og arbeidsdagene er spennende og varierte. I denne jobben er det perioder som er mer hektiske enn andre, og da skulle man gjerne sett at det minst var en halv stilling ekstra. Det er veldig trøkk på høsten. Da er det mye som skal gjøres, sier Kjell Olav Flesvik til A-sporten.

Klubb i vekst

– Det er mye som skal ordnes i løpet av et år. Jeg har mye kontakt med håndballforbundet, ledere, trenere, spillere, foreldre og næringsliv, for å nevne noe. Den økonomiske biten skal på plass, det skal organiseres reiser og overnatting for godt over 30 håndballag, og ikke minst må alt være på stell når vi har arrangementer i BUL-hallen. Både når vi arrangerer turneringer og hjemmekamper er det mye som må ordnes på forhånd. Det er i det hele tatt nok av oppgaver. Men det er morsomt å jobbe i en klubb der medlemmene er så positive og flinke til å stille opp. BUL er fortsatt en klubb i vekst, understreker han.

– Vi setter utrolig pris på den jobben Kjell Olav har gjort, og håper å se han i hallen så ofte som mulig. Kanskje vi kan sette han i dugnadsarbeid, ler Lisa Marie Røst Gudmestad, som understreker at Flesvik har jobbet mye mer dugnad for klubben enn man kan forvente av en ansatt.

BUL har søkt etter en ny kontorleder en stund nå. Søknadsfristen går ut kommende fredag.