Har snudd skuta

sport

Optimismen er definitivt tilbake i Finnmarks største idrettslag. Det økonomiske resultatet skaper entusiasme både på ledersida og grasrota. I går ble det også vedtatt enstemmig å gå videre med Altaparken på Aronnes, et utbyggings- og byutviklingsprosjekt som har vært ledet av Per Hindenes.

– Det var kjempegodt oppmøte og en svært positiv stemning i hele klubben, bekrefter leder Laila Davidsen.

Alta IF har et positivt årsresultat for 2018 på kr. 885.000, noe som betyr mye for den utviklingen klubben ønsker å få til fremover. Den sportslige aktiviteten er det heller ingenting i veien med, takker være de mange ildsjelene som får det hele på plass. I går ble det utdelt diplom til fem stykker for særlig innsats.

– Alle de gode prosesser som nå er på gang, gjør at vi opplever et stort engasjement blant både nye og gamle medlemmer og i næringslivet, og klubben ser frem til å være en viktig bidragsyter for både idrett, trivsel og samhold i Alta-samfunnet fremover, er beskjeden fra Davidsen.

Knut Leo i styret

I det nye hovedstyret har man fått med seg tidligere juniorverdensmester og OL-deltaker i kombinert, Knut Leo Abrahamsen, som har flyttet hjem til Alta. Laila Davidsen fortsetter som leder, men har med seg et sterkt beite i form av Torbjørn Saggau Holm, Hanne Rosenberg og Anita Persen.