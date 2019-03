– God stemning for sammenslåing

sport

I dag blir det avgjort om Alta svømmeklubb og Nordlysbyen svømme- og triatlonklubb består som egne klubber, eller blir sammenslått til en felles svømmeklubb. Begge svømmeklubbene avholder sine respektive årsmøter onsdag kveld for å diskutere en eventuell sammenslåing av de to klubbene. Siden 2015 har svømmemiljøet i Alta vært delt inn i to klubber, nå kan det igjen bli én svømmeklubb å forholde seg til i Nordlysbyen.