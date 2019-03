Tidligere Alta IF-spiller klar for Finnsnes

sport

3. divisjonsklubben Finnsnes har sikret seg signaturen til tidligere Alta IF spiller Håvard Mannsverk. Det melder iTromsø.

Mannsverk som har slekt i Alta, spilte for Tromsø IL på aldersbestemt nivå, og gikk skolegangen sin på NTG.

Siden da har høyrebacken med aner fra Tverrelvdalen tilbringt to sesonger "hjemme" for Alta IF. Der ble det med 27 kamper og to scoringer før ferden nå går tilbake til nabofylket og Finnsnes IL.

– Her har vi fått inn en ekstremt hurtig og offensiv back som kan brukes på begge sider. Han er smart og har en fin teknikk. Den som slår han i løpsduell kommer til å hete Bolt til etternavn. En meget fin type som passer godt inn i gruppa, skriver Finnsnes IL på sin Facebook-side.