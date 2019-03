Hentet hjem NM-medaljer

sport

Denne helga ble det arrangert NM i karate i Bærum.

Alta karateklubbs store talenter Christian Li Sivertsen (17) og Thomas Thomassen (16) reiste sørover med et klart mål for øye - å komme hjem igjen med medalje i bagasjen.

Det klarte de med glans. På forhånd var det ventet at duoen skulle hevde seg mest i kata (mønster), men det var i fight de kjempet seg til pallen.

– Vi trodde på medalje i kata, men der berget vi oss ikke. I fight gjorde både Christian og Thomas meget gode kamper. Christian tapte knepent i finalen mot Christian Berg jr. fra Egersund karateklubb. En konkurrent han flere ganger har vært nære med å vinne mot. Denne gangen slet Berg Jr. ekstra mot vår Christian. Han var selvføløgelig litt skuffet rett etter kampen for at det ikke ble gull, men vi satser på at han tar han neste gang, sier Tommy Edvartsen, leder i Alta karateklubb.

Retter blikket mot EM

Klubbkameraten Thomas Thomassen har tidligere vært mer kjent for å hevde seg i kata, under NM overrasket han positivt med å kapre bronsemedalje i fight.

– Thomas har i løpet av mesterskapet vist seg og også være en kjempegod fighter. Vi er utrolig imponert, og satser på at begge utøverne får delta i EM i oktober, sier Edvartsen, som opplyser at uttaket blir klart i juni/juli-perioden.

– I den klassen som de konkurrerer i (15-17 år), er de ikke så veldig mange på deres nivå å ta av i Norge. Med to pallplasser er de ganske sikre med tanke på uttak. Allerede denne uken begynner vi å fokusere mer mot EM på trening, opplyser han.

God til å dyrke talenter

– Hva betyr det for Alta karateklubb å ha to så store talenter som vinner medaljer på nasjonalt nivå?

– Det har kjempemye å si. Det er mange år siden vi har konkurrert på dette nivået. Tidligere har vi hatt Kim-Erik Klemets som har bidratt positivt, sier klubblederen, som er tydelig på at Alta Karateklubb er blant de beste i landet på å få opp unge og lovende talenter.

– Et par finjusteringer til så havner vi på topp.