To Alta-ryttere tok NM-gull

sport

Lørdag var det klart for terrengsykkelkonkurransen Skaidi fatbike, som var et uoffisielt NM for fatbike-ryttere. Det ble en stor suksess for deltakerne fra Alta. Siril Pettersen Hammari gikk helt til topps i dameklassen, mens 15-åringen Noah Pettersen fra Nerskogen IL stakk av med seieren i ungdomsklassen. Disse to ble dermed historiske. Aldri før har det blitt arrangert et norgesmesterskap i fatbike.