TIL tapte cupdrama

Norild - TIL 5-4 e.e.o.:

Fotballen har begynt å rulle igjen etter en lang vinterferie, og lørdag møttes Tverrelvdalen og Norilds fotballherrer til dyst i Finnmarkshallen. Dette var første kvalifiseringsrunde i norgesmesterskapet for menn. Gjestene fra Vadsø (som var satt opp som hjemmelag) hadde favorittstempelet ettersom de spiller i allnorsk 3. divisjon kommende sesong, mens Tverrelvdalen fortsatt er i 4. divisjon. Men det var mer tilfeldigheter enn kvalitetsforskjell som ble avgjørende i dette oppgjøret.

Stein Arne Mannsverk og Rikard Ellingsen hadde scoret for Tverrelvdalen, og stillingen var 2-2 få minutter før full tid. Da banket nevnte Mannsverk inn sin andre scoring for dagen, og alt tydet på at det var Tverrelvdalen som skulle gå seirende ut av cupkampen. Men en Norild-utlikning i sluttsekundene førte til ekstraomganger.

Norild scoret først, men en frisparkperle signert Svein Ove Thomassen skapte balanse i regnskapet. Og akkurat da det så ut som at det måtte straffesparkkonkurranse til for å skille lagene scoret Norild vinnermålet og tok seg videre til neste kvalifiseringsrunde.