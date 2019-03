Petter vant Birken helt suverent

sport

Tverrelvdalens Petter Eliassen gikk til topps i Birkebeinerrittet lørdag formiddag, over to minutter foran nestemann Andreas Nygård og treer Simen Østensen som gjorde opp seg i mellom på et spurtoppgjør.

Konkurrentene var sjanseløse da Eliassen startet sitt råkjør tidlig. Han krysset mållinja helt alene etter 54 kilometer på farta fra Rena til Lillehammer. Eliassen brukte to timer, 23 minutter og 45 sekunder.

– Det var tungt opp det første fjellet, men så klarte jeg å få en luke, forklarte Petter til NRK etter løpet.