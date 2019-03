BUL vant serien

sport

BUL - Tromsø 3 35-22:

For tredje året på rad skal BULs håndballdamer spille opprykkskvalifisering til allnorsk 2. divisjon. Det ble ettertrykkelig slått fast da BUL-damene møtte Tromsø 3 hjemme i BUL-hallen lørdag ettermiddag. Anført av toppscorer Hanna Pollen Johansen, som banket inn 13 mål i dette oppgjøret, vant hjemmelaget komfortabelt 35-22 etter å ha ledet 16-9 til pause.

Dette var BULs siste seriekamp for sesongen. Med nok et seriegull i lomma kan Vebjørn Slettlis damer begynne å gjøre seg klare til opprykkskvaliken. BUL har bare tapt én match denne sesongen, og det var første seriekamp mot Bardu, som for orden skyld ble spilt i Altahallen. Etter det er det kun TSI som har tatt poeng fra bossekopingene. Toppkampen i Tromsø endte uavgjort 29-29, og hjemme mot TSI ble det 26-23-seier.

BULs øvrige mål i lørdagens oppgjør ble satt inn av Ulrikke Rye Josefsen (5), Tonje Tauselv (4), Maja Romsdal (4), Sunniva Hove (3), Ane Kåberg (2), Emma Cathrine Lyrek (1), Mia Sokollek (1), Hedda Pedersen (1) og Johanne Wøhni Hansen (1).

PS! Tromsø 2 klarte ikke å stille lag denne helga, så BUL blir stående med 17 spilte kamper. Tromsø 2 skulle etter planen møtt BUL og Tverrelvdalen 2 denne helga. Oppgjøret mellom Tverrelvdalen 2 og Tromsø 3 spilles i Altahallen på søndag. Kampen starter klokken 11.00.