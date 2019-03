Anna Odine på pallen

sport

Alta-jenta Anna Odine Strøm fortsetter å imponere i hoppbakken. Nylig kapret hun to bronsemedaljer i lagkonkurransene i VM på ski, og ble nummer ni i Raw Air. Lørdag klinket hun til med en flott tredjeplass i verdenscuprennet i russiske Nizjnij Tagil.

Lagvenninna Maren Lundby ble nummer to. Det holdt til å vinne verdenscupen sammenlagt.

Lundby ledet etter den første omgangen, men klarte ikke å matche tyske Juliane Seyfarths kjempehopp på 100 meter i den andre omgangen. Lundby ble nummer to, men det var nok til å sikre sammenlagtseieren i verdenscupen. Hun leder med 385 poeng foran tyske Katharina Althaus når det gjenstår tre renn denne sesongen.

Dette er annen gang på rad Lundby vinner verdenscupen sammenlagt. Hun er den første norske hopperen til å vinne verdenscupen to ganger.

Anna Odine Strøm sørget for enda mer norsk jubel med sin tredjeplass. Hun hoppet 89 meter i første omgang, og fulgte opp med et like godt svev i finaleomgangen. Silje Opseth ble nummer 13.

Lundby topper dermed en allerede fantastisk sesong. Hun har tatt VM-gull og vunnet Raw Air sammenlagt. Hun har hele elleve seirer i verdenscupen denne sesongen.

Søndag er det nytt renn i Nizjnij Tagil, før verdenscupen neste helg avsluttes i russiske Tsjajkovskij.