Alta IF sikret plassen

Sarpsborg - Alta IF 21-28:

Alta IFs håndballherrer sto med fem strake tap før lørdagens bortekamp mot Sarpsborg. Rune Skaufel og Kai Erik Bulls mannskap synes det var mer enn nok og vartet opp med en meget sterk seier i Sarpsborghallen. Gjestene fra Nordlysbyen ledet 17-10 til pause, og vant til slutt 28-21.

Med lørdagens seier er Alta IF sikret fornyet 2.-divisjonskontrakt. De har nå 14 poeng, fem mer enn Vestli under streken. Og ettersom Vestli bare har to kamper igjen har de ingen mulighet til å ta igjen Alta-guttene.

Dermed kan Finnmarks eneste lag i allnorsk 2. divisjon slippe ned skuldrene og kose seg i sine tre siste matcher. De møter serietoer Nordstrand på søndag, og runder av sesongen med hjemmekamper mot Haslum IL (24. mars) og bunnlaget Toten (31. mars).

– Det var en fantastisk lagseier. Alle guttene, inkludert tre spillere født i 2002, viste ingen nåde verken bak- eller fremover. Med seier har vi sikret plassen i 2. divisjon. Det er stolte trenere som gleder seg over mentaliteten til ungguttene, kommenterer Alta IFs hovedtrener Rune Skaufel.

Stian Parken var Alta IFs mestscorende spiller i lørdagens match. Han scoret seks spillemål og satte inn fire straffekast. De øvrige målene ble scoret av Niclas Lindholm Andersen (3), Sigve Åkerøy Pettersen (3), Henning Rushfeldt (2), Ole Nikolai Hætta (2), Eskil Hove (2), Ask Mikkelsen (2), Kristian Karlstrøm (2), Torkel Haraldstad Hanssen (1) og Micael Lindholm Andersen (1).