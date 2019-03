sport

Altaposten fortalte forrige helg om Heiberg og kona Marthe som gjestet Finnmarksløpet, både for å delta i løpet og rette fokus på behovet for forskning på livmorhalskreft. Sammen med Gynkreftforeningen ønsket de å synliggjøre hvor viktig det er å få mer fokus på sykdommen. Marthe har uhelbredelig kreft, men fikk permisjon til å være med til Finnmark

En innsamlingsaksjon til forskningen ble gjennomført parallelt med turen over vidda, der Jan Kåre klarte en sterk 10. plass på 500-kilometeren, med kone og familie som støttespillere og handlere.

Før start hadde de samlet inn rundt 130.000 kroner.

– Innsamlingen under Finnmarksløpet er nå helt oppe i 310 000 kroner, som går til forskning på livmorhalskreft . Takk for all støtte, er meldingen til Altaposten fra Jan Kåre Heiberg og Marthe Vildåsen.

Her er det mulig å få mer informasjon om innsamlingen: https://innsamling.kreftforeningen.no/kfarbeid/5-8357