Walseth etter å ha sikret hytta: – Tenker ikke på den

Kristian Walseth suste inn til en andreplass av Finnmarksløpets 1200-klasse, sammen med sju av sine firbeinte, fredag ettermiddag klokken 17.04. Mathisdalingen presterte med det best av alle sammenlagt i Finnmarksløpet 2018 og 2019, og kapret den ettertraktede Saltdalshytta til en verdi av 600.000 kroner. Han erkjenner til Altaposten at hyttepremien ikke har vært særlig i tankene hans under årets løp.