Tok opp jakten på Wærner

Thomas Wærner startet en og en halv time før Alta-kjøreren Kristian Walseth ut fra Karasjok, og har i utgangspunktet god kontroll mot Jotka og Alta. Hundekjøring kan imidlertid være en uforutsigbar øvelse, så ingenting er avgjort før målstreken er passert.

Wærner har ligget best an de siste dagene og virker skjerpa med ni hunder i spannet. Han startet ut klokken 03.07 i natt etter fire og en halv time på sjekkpunktet i Karasjok. Nå seiler han inn over Iesjavre i retning Jotka, en strekning på 83 kilometer, før de siste fem milene mot Alta venter.

Kristian Walsath har kommet som en kule de siste dagene og ligger nå an til en 2.plass på 1200-kilometeren og en flott finish. Han startet ut klokken 04.36 med sine syv gjenstående hundene.

Den tredje som klokken klokken seks i morges hadde startet ut fra Karasjok, var Birgitte Næss. Hun kom seg avgårde klokken 05.42. De neste som ventes ut er Petter Karlsson og John Erik Eriksen, mens Steinar Kristensen fra Alta har gode muligheter til å komme inn blant de ti beste.