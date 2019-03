Henter ny angriper

sport

Alta IFs notoriske målscorer Vegard Braaten la opp etter fjorårssesongen, og det tomrommet blir ikke enkelt å fylle. Men nå har klubben funnet en spiller som de tror kan matche Braatens avslutningsegenskaper. Fredag signerte Guyon Philips papirene som gjør han til Alta IF-spiller denne sesongen.

– Vi har sett Guyon Philips på treningsfeltet i et par uker, og ikke minst i to treningskamper. Det gjør at vi sitter igjen med et tydelig bilde på hvordan han er som spiller. I våre øyne er han en perfekt type for oss. Guyon er en intelligent, teknisk god angrepsspiller som både er flink til å avslutte selv og gjøre spillerne rundt seg gode. Vi har kjempetro på at dette er rett mann for oss, kommenterer Alta IFs assistenttrener Andreas Markussen.

Er dette Alta IFs nye spiss? Alta IF tester ut den bereiste nederlenderen Guyon Philips.

Han mener Philips bør ha gode forutsetninger for å score minst 15 mål i løpet av en sesong.

– Han gir oss en ny dimensjon - noe annet enn det vi har fra før. Han tilfører oss noe vi trenger, nemlig scoringsteft og muskler på topp. Guyon kan score 15 mål eller mer, og i tillegg bidra med målgivende pasninger. Han er veldig dyktig til å sette opp medspillerne i gode posisjoner. I tillegg har han en personlighet som gjør at passer godt inn i gruppa, fortsetter Markussen.

– Philips blir vinterens sjette signering. Har dere økonomi til å håndtere dette?

– Jeg skjønner at spørsmålet blir stilt. Men jeg kan berolige alle som bekymrer seg for at vi bruker for mye penger at dette ikke er tilfelle. Vi sprenger ikke banken, for å si det sånn, svarer Markussen.

– Tre av spillerne vi har hentet i vinter kommer på lån. Vi har gjort gode avtaler der Tromsø og Bodø/Glimt tar deler av lønnskonstnadene til Brage Berg Pedersen, Gustav Severinsen og Andreas van der Spa. Og både Simon Laugsand og Kyle Spence er godt innenfor rammene i budsjettet. Vi frigjorde en del lønn da kontraktene til Juan Manuel Cordero, Vegard Braaten, Thomas Braaten og Eirik Lund Holm gikk ut ved årsskiftet, så vi har god kontroll på økonomien. Når det gjelder Guyon har vi fått ekstern hjelp til å dekke lønna, opplyser Bryant Lazaros høyre hånd.

Han håper å ha alle nysigneringene på plass når Alta IF møter Tromsdalen i Finnmarkshallen lørdag 23. mars.