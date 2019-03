Medaljefangst på hjemmebane

sport

9.-10. mars ble det arrangert Finnmarkmesterskap i taekwondo i Alta. 80 deltakere deltok, hvorav 38 av de var fra Alta Taekwondo klubb. Alta-utøverne var også å finne øverst på resultatlistene. Taekwondoklubben ble kåret til den beste klubben sammenlagt.

I mønster for 13-14 år toppet debutant Ester Povenius dameklassen, hun vant også i sparring og fikk med det pokal som beste utøver i hennes klasse. På guttesiden for 13- og 14-åringer fikk Kai Robert Vedel bestemannsprisen, etter å ha stått øverst på pallen i både mønster og sparring. Klubbkamerat Eskil Svane ble nummer to i begge øvelsene.

Esben Ringbu Jensen, kapret gull i mønster og sparring for 17-18 åringer, samt bestemannsprisen under helgas FM. Ringbu Jensen har også bemerket seg utenfor landegrensene. Alta taekwondo klubb-utøveren har nylig konkurrert i Nederland, og skal om to uker vise seg frem i Leinster Open i Dublin sammen med regionslaget Team Finnmark. Toril Helene Ringbu sikret gull i mønster, samt pokal for beste utøver blant damene i voksenklassen.

Leder i Alta Taekwondo klubb, Cato Radem, er godt fornøyd med Finnmarkmesterskapet.

– Mesterskapet gikk strålende, og på tross av at Taekwondo er en individuell idrett, var lagånden stor. Utøverne støtter og hjelper hverandre godt. Noe som kanskje er litt unikt i vår sport er at man korrigerer og støtter dem man skal konkurrere mot. Poenget er å gjøre hverandre enda bedre. Det er nettopp dette samholdet som førte til at vi ble beste klubb sammenlagt.