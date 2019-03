Driblesterk engelskmann klar for Alta IF

sport

Torsdag kveld ble det klart at den anvendelige engelskmannen Kyle Spence skriver under for Alta IF. Etter å ha vist gode takter i klubbens første treningskamper på prøvespill, har klubbledelsen sett nok til at de nå velger å hente Spence på permanent basis.

Assistentrener Andreas Markussen sparer ikke på godordene om klubbens ferskeste signering.

– Vi har fått et veldig godt inntrykk av han. Han er en spiller med mye selvtillit, som er god til å utfordre én mot én, hardtarbeidene og ikke redd for å ta den defensive jobben når det kreves. I tillegg er Kyle en anvendelig spiller som kan bekle alle posisjonene fremover, både ut på kantene og sentralt i banen. Han har avsluttnings- og dribleferdigheter som komplimenterer de ferdighetene vi allerede har. Jeg tror vi kommer til å få stor glede av Kyle utover sesongen, han passer vår profil veldig godt.

Alta IF tester ut engelsk angrepsspiller Prøvespilleren Kyle Spence får vise seg fram for Alta IF-ledelsen mot Norild på lørdag.

Angrepsspilleren fra balløya, som har sine røtter fra London-området og har vært innom store engelske klubber som Crystal Palace og Coventry City, beskriver seg selv som en kreativ og hurtig angrepspiller som er best én mot én. 21-åringen imponerte for Valdres i 3. divisjon i fjor med elleve mål og seks målgivende fra sin høyrekant-posisjon.

Siden Bryant Lazaros ankomst har klubben hentet TIL-talentet Brage Berg Pedersen på lån, samt unge og lovende Andreas van der Spa fra Bodø/Glimt, også det på en låneavtale som strekker seg ut sesongen. For en tid tilbake ble det også offisielt at den erfarne venstrebacken, Simon Laugsand, med lang fartstid i TUIL, skal bekle seg den gule og blå drakten i 2019-sesongen.