Signerer nye spillere

sport

BULs fotballdamer har ristet av seg skuffelsen etter fjorårets nedrykk fra allnorsk 1. divisjon, og er godt i gang med forberedelsene til spill i den nordnorske 2.-divisjonsavdelingen. Selv om det fortsatt er spillere med mye 1.-divisjonserfaring igjen i troppen, begynner BUL-damene på mange måter med blanke ark når serien sparkes i gang til våren. Med en flunkende ny trenerduo i Terje Falsen og Atle Hansen venter etter all sannsynlighet en veldig annerledes sesong enn da bossekopingene kjempet for eksistensen i 1. divisjon.

– Jeg synes at vi har kommet godt i gang med sesongforberedelsene. Det er forventet at vi i år kommer til å styre kampene i langt større grad enn de siste par sesongene, og har trent mye på det. Vi har mye større fokus på ballbesittelse nå. Jeg synes det ser lovende ut, forteller hovedtrener Terje Falsen.

Brikkene faller på plass

Klubbens meget gode målvakt Irene Pettersen la opp etter fjorårssesongen, noe som førte til akutt keepermangel i BUL. Men nå ser det ut som at ting er i ferd med å løse seg. Tidligere rekruttkeeper Ulrikke Rye Josefsen har sagt ja til å ta over som klubbens sisteskanse, og nå får hun selskap av Nathalie Kristiansen fra naboklubben Alta IF. Også stortalentet Ingvild Toft og rutinerte Camilla Krogh har signert for bossekopingene.

– Jeg er veldig glad for at Nathalie, Ingvild og Camilla har skrevet under for oss. Camilla er en rutinert spiller som er fantastisk flink til å gjøre andre gode. Hun er god til å holde på ballen, og er også en dyktig avslutter og tilrettelegger. Ingvild har ekstrem fart og gjennombruddskraft, og med rett veiledning og utvikling vil hun bli nærmest umulig å stoppe. I tillegg får vi en meget lovende målvakt i Nathalie, sier Falsen.

God motstand til helga

Til helga setter BUL-damene kursen for Finland, der de skal spille treningskamper mot Rovaniemis meget gode damelag og divisjonskollega Polarstjernen.

– Det finske laget skal visstnok være meget bra. De var veldig nære opprykk til finsk eliteserie i fjor, så det blir veldig spennende å måle krefter med dem. Polarstjernen har også et bra lag, men det blir nok litt annen type kamp. Dette er våre to første skikkelige tester denne vinteren. Det gleder vi oss til, fastslår Falsen og assistenttrener Atle Hansen.

– Det blir moro å prøve seg i et par skikkelige treningskamper. Jeg har veldig lyst til å utvikle meg videre som fotballspiller, og det tror jeg at jeg har gode muligheter i BUL, fastslår nykommer Ingvild Toft, som bare er 15 år gammel.

– Det er godt å være tilbake. Det er fortsatt mange dyktige jenter i denne klubben, og jeg ser frem til å spille sammen med de igjen, kommenterer Camilla Krogh, som har en fortid i BUL.

Se flere bilder fra onsdagens treningsøkt øverst i saken.