Lyktes ikke i finalehoppet

sport

Skihopperen fra Nordlysbyen endte på niendeplass da Raw Air startet i Holmenkollen sist søndag. Tirsdag kveld var det klart for damenes andre av tre renn i denne konkurransen, og nok en gang ble det niendeplass på Anna Odine Strøm. Hun leverte et meget godt hopp på 126 meter i første omgang, men traff ikke like godt i finaleomgangen og landet på 112,5 meter. Likevel falt hun kun fra åttende- til niendeplass.

Ikke uventet var det Maren Lundby som stakk av med seieren. Hun var best i mandagens kvalifisering, og fulgte opp med en meget solid annenomgang i Lysgårdsbakken på tirsdag og vant verdenscuprennet på hjemmebane. Hun rykket fra Katharina Althaus i Raw Air-sammendraget.

Lundby fikk bare opp 125,5 meter i første omgang og tapte 8,7 poeng av sin ledelse på 15,1 poeng til tyske Althaus i sammendraget.

I finalen slo Lundby til med 138 meter og fikk 271,7 poeng totalt. Althaus, som hadde 131,5 og 132 meter i sine hopp, endte 4,0 poeng bak. Dermed økte Lundby sin sammenlagt ledelse i Raw Air til 19,1 poeng før konkurransen avsluttes med kvalifisering og renn i Granåsen onsdag og torsdag.

– Jeg var ganske forbannet etter 1. omgang. Det var bare å banke til på kanten i siste hopp. Det betyr veldig mye for meg å vinne på hjemmebane. Nå er jeg fornøyd igjen, sa Lundby til NRK.

Kvinnenes renn i den store Lysgårdsbakken foregikk under et kraftig snøfall. Snøblåserne på hoppet fikk kjørt seg.

Silje Opseth hoppet 131 og 125 meter og endte på syvendeplass. Ingebjørg Bråten viste lovende takter i prøveomgangen med 133,5 meter. Det var personlig beste for hennes del. I førsteomgangen landet hun derimot på 117,5 meter under mye tyngre forhold. I finalen slo hun av 4,5 meter og ble til slutt nummer 20.