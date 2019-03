Dallas Seavey har brutt

sport

I følge Finnmarkløpets resultatservice som ligger på deres nettsider har forhåndsfavoritten Dallas Seavey kastet inn håndkleet etter bare 718 tilbakelagte kilometer.

Seavey, som tok en tredejplass i fjor, startet løpet roligere enn mange av konkurrentene. Han tok 16-timers hvilen allerede ved Neiden, som kun er sjekkpunkt nummer tre for 1200-kjørerne. De fleste av konkurrentene tok den lange hvilen ved Tana eller Neiden.

NRK opplyser at grunnen for Seaveys brudd er slitasjeskader på trekkhundene sine. Han sa tidligere i dag til samme kanal at han ikke hadde tro på en ny pallplassering.

Totalt er det 6 kjørere som har brutt til nå.