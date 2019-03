sport

– Det er utrolig morsomt at så mange deltok. Dette kan bare betegnes som en stor suksess. Vi hadde ingen anelse om hvor mange som ville dukke opp, og håpet på rundt 20 deltakere. At det ble dobbelt så mange er helt fantastisk, sier Jan Arild Hansen i Bedriftsidretten i Troms og Finnmark.

Trygge omgivelser

Det er nettopp bedriftsidretten som arrangerer toppturkarusellen som har fått navnet Sarves Opp&Ned. Tanken er at de mange toppturentusiastene i Alta skal få muligheten til å trimme eller konkurrere i trygge omgivelser. Så i stedet for skumle fjell i en tid med stor snørasfare blir karusellen arrangert i alpinbakken i Rafsbotn.

– Vi hadde vårt første av tre renn mandag denne uka, og dette var en historisk begivenhet. Så vidt meg bekjent har det aldri vært arrangert noe slikt i Alta før. At det dukket opp 40 personer viser potensialet for et slikt arrangement. Det er litt tidlig å konkludere med noe, men så langt ser det ut som at dette vil bli et årlig tilbud fra vår side, kommenterer Hansen.

Åpent for alle

Mandag i neste uke er det klart for renn nummer to, og så blir det finale mandag 25. mars. Deltakerne kjemper om flotte premier, og det er fortsatt mulig å hive seg med.

– Ganske nøyaktig halvparten deltok i konkurranseklassen, som er to turer opp og to turer ned. Den andre halvparten var trimmere som gjorde unna opp- og nedturen i sitt egen tempo. Vi ønsker et tilbud for begge, avslutter han.

Resultater fra første renn:

Konkurranseklasse

Damer 15-70+

1. Eva Bjørkesett, Nerskogen IL Sykkel 50:11

2. Johanne Røst Gudmestad, BUL 53:39

3. Inger Marlen Ottem, Alta 59:09

4. Ingeborg Bråtveit, Aktiv Kiropraktikk 1:09:11

5. Vilde Olsen 1:09:26.0

6. Beate Kristensen NOR Aktiv Kiropraktikk (fullført)

Herrer 15-70+

1. Alexander Vestre, Øksfjord 40:30

2. Jon Bull, Alta vgs 42:57

3. Sindre Pedersen, Alta 44:37

4. Thomas Pettersen Hammari, Alta 45:54

5. Robin Henriksen, Alta 51:14

6. Vemund Vonheim, Sibelco Nordic 52:24

Turklasse

Damer 15-70+

1. Inger Helen Nygård Johansen, Alta 40:35

2. Helene Nævra, Torheim as 47:33

3. Christine Øverli Eriksen, Norske Redningshunder Alta lag 57:09

Herrer 15-70+

1. Gøran Mathisen, Alta 27:18

2. Håvard Martinsen, Alta 27:44

3. Knut-Emil Kristoffersen, Alta 27:57

4. Kai Ottem, Alta 30:25

5. Kjell Iver Suhr, Tverrelvdalen IL 32:51

6. Espen Storvann, Tverrelvdalen IL 51:01

7. Kristian B. Larsen, Norske Redningshunder Alta lag 56:59

Uten tid

Ottar Opgård, Sarves Alta Alpinsenter

Ronny Nyheim, BUL

Lars Lossius, Alta

Morten Søvik Johnsen, Nordlysbyen

John Vegard Hagen Medlie, Nerskogen IL Sykkel

Ann-Siri Vesterslett, Alta

Stine Torheim

Ole-Jacob Bøe, Alta

Trine Østmo

Linda Cecilie Mathisen, Alta

Kjetil Tande, Alta

Trond Jensen, Alta