Knappe to timer bak førstemann

Vinneren fra 2013, Thomas Wærner, var først inn til Neiden klokken 09.51 i formiddag, fulgt av fjorårsvinner Petter Karlsson klokken 10.49 og Birgitte Næss klokken 11.08. Fjerde spann inn til sjekkpunktet var Alta-kjører Kristian Walseth som startet ut fra Neiden samtidig med Marit Beate Kasin. I løpet av den 79 kilometer lange etappen fra Neiden hadde Walseth kjørt beskjedne tre minutter raskere enn Kasin og kom til Pasvik klokken 11.50.

Petter Karlsson som tok ut 16-timershvilen på Neiden, og dermed hadde ferskere langhvile i spannet, hadde beste etappetid. Svensken brukte seks timer og tre minutter, mens Næss og Walseth brukte 19 minutter mer, Wærner 21 og Kasin 22 minutter mer enn svensken.

Stoppet på sporet

Ronny Frydenlund startet ut fra Neiden som andremann, 52 minutter etter Thomas Wærner, men GPS-trackingen på arrangørens nettside viser at Frydenlund har stoppet opp noen få kilometer fra sjekkpunktet. Han er derfor forbikjørt av flere konkurrenter. Om det er problemer som er årsaken til at Frydenlund har stoppet er ukjent, men det er ikke usannsynlig at planen er å hvile på sporet og droppe stopp på sjekkpunktet i Pasvik.

I tillegg til Karlsson, Næss, Walseth og Kasin har også Arnt Ola Skjerve, John Erik Hansen, Bernt Helmich, Dallas Seavey og Petter Jahnsen passert uten at Frydenlund har satt fart igjen.

Alta-kjørerne Christian Høy Knudsen og Steinar Kristensen startet fra Neiden mot Pasvik klokken 08.38 og 9.59, henholdsvis som nummer 12 og 14.

Når kjørerne kommer inn til Pasvik har de unnagjort 633 av totalt 1205 kilometer. Klokken 13.07 hadde ingen kjørere forlatt sjekkpunktet i Pasvik.