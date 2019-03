Kjører 570 kilometer for sin kreftsyke kone

sport

– Løpet betyr veldig mye for oss begge. Vi to er et team om disse hundene, og det er viktig for meg å ha Martha med meg til Finnmark, sier Heiberg beveget – og ser kjærlig i retning kona Marthe Vildåsen.

Kontraster

Altaposten traff det sympatiske paret fra Gjøvik to timer før starten på 570-kilometeren. Den kjælne nøkkelmedlemmet i hundespannet, Opie, kretser rundt de to, som om han merker at stemningen er spesiell.

Her er nemlig både forventninger og alvor. Kontrastene er store mellom å være med på vinterens vakreste eventyr og budskapet om at kvinner må teste seg jevnlig og tidligst mulig for å bekjempe kreften. For ikke å snakke om at kvinnehelse ikke får nødvendige midler til forskning.

Uhelbredeliig kreft

35 år gamle Martha er rammet av uhelbredelig livmorhalskreft. I fire år hun slåss mot den lunefulle og brutale sykdommen. Nå har hun fått permisjon fra cellegift og kreftbehandling for å følge ektemannen og være handler.

– Dette gir oss en mulighet til å tenke på noe annet, få frisk luft og ha en god opplevelse sammen med våre nærmeste, sier Martha. De har et team på ti personer rundt seg under løpet, mange i familien er med. Martha er handler og vil etter beste evne hjelpe Jan Kåre underveis.

– Akkurat nå føler jeg meg veldig bra, og er glad for å være med til Finnmarksløpet. Vi er imponert av den varme vi møter her i Finnmark. Alle er også hjelpsomme i hundekjørermiljøet, sier Martha.

Mye tid til å tenke

– På sleden vil jeg utvilsomt tenke veldig mye på Martha og det viktige budskapet vi har med oss på turen, medgir Heiberg, og feller noen tårer mellom travle gjøremål før start. Kjærligheten og båndet mellom de to virker ekstremt slitesterkt, midt i all bekymring. De to giftet seg i 2016 og finner mye glede i kennelen på 20 hunder. Med seg nordover har de ti hunder, derav åtte som skal brukes i løpet

136.000 kroner inn

Jan Kåre vil engasjere hele Norge til å samle inn en stor sum penger som doneres ene og alene til forskning på nettopp livmorhalskreft.

– Jeg håper så mange som mulig vil kjøpe hver eneste kilometer jeg og hundene mine passerer for en kr pr km. Det kan maks bli 570 kroner per person, sier han. I formiddag var det samlet inn 136.000 kroner, men det er langt igjen til målet.

Han håper oppmerksomheten og synliggjøringen under Finnmarksløpet bidrar til et løft.

Må vite at Marthe har det bra

Heiberg har naturligvis intensjoner om å gjøre det bra og bedre enn 30.plassen i fjor.

– Kanskje en plass blant de 20 er et naturlig mål. Da må jeg ha flere våkne timer enn i fjor, så Martha og teamet må nok holde meg i ørene, smiler han.

– Jeg er også avhengig av å få en jevnlig prat med Martha, for å forsikre meg om at alt er bra, tilføyer han.

Leder i Gynkreftforeningen, Jeanette Hoel, er svært takknemlig for det Marthe og Jan Kåre gjør for kvinnehelse og forskning på livmorhalskreft. Hun er med til Finnmarksløpet

– En ting er de pengene som samles inn, men de bidrar til synliggjøring og oppmerksomhet. Det mangler kunnskap og vi er veldig opptatt av at jentene og kvinnene skal sjekke seg tidligst mulig og at politikerne skal få med seg at det må mer forskningsmidler til, sier Hoel, som selv har vært gjennom den samme sykdommen.

– Vi ønsker jo også at man skal skjønne at det er fullt mulig å leve med kronisk kreftsykdom og ha god livskvalitet, sier hun.

Lett å bli liggende

Marthe nikker ettertenksomt.

– Når man blir syk er det lett å bli liggende i senga. I stedet velger jeg å delta etter evne, enten det er i det daglige med hundene, eller være handler i Finnmarksløpet. Det er en stor glede for meg, sier hun.

Og gjentar gjerne budskapet til jentene om HVP-testen.

– Sjekk dere. Tidligst mulig. Det gjorde ikke jeg.

Her er det mulig å få mer informasjon om innsamlingen: https://innsamling.kreftforeningen.no/kfarbeid/5-8357