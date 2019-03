Dødt løp inn til Kautokeino

sport

Ronny Frydenlund fra Brummunddal kom inn kl 05.52 til Kautokeino, mens Arnt Ola Skjerve fra Tynset kom et par minutter senere. De to har hevdet seg godt i Finnmarksløpet tidligere, men er kanskje ikke blant de som er tippet helt i teten foran årets løp. Det er imidlertid så tidlig i løpet for de som kjører 1200-kilometeren.