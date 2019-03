Birgitte (17) ble norgesmester på bursdagen sin

sport

Lørdag var norgesmesterskapet i scootercross tilbake på mer sedvanlige Kvenvikmoen motorpark. Der ble det kåret norgesmestere i Pro Open, Pro Stock, og dameklassen.

Kapret sølv i NM Bare Kristoffer Holm klarte å hamle opp med Kautokeino-kjører Niillas Issat Juhan Kemi Hætta.

Blant damene var Alta-jenta Birgitte Daniloff Olsen suveren. Hun vant alle sine heat og kunne krone 17-årsdagen som norgesmester. Daniloff Olsen som drømmer om å leve av scootercross, er strålende fornøyd med dagens kjøring.

– Dette gikk veldig bra. Det er en av de beste bursdagsgavene jeg kunne ønsket meg på forhånd, ler hun.

– Jeg fant en fin flyt og kjørte trygt og kontrollert hele tiden. Jeg hadde heller ingen skumle landinger. det er kult å kunne kalle seg selv norgesmester, medgir 17-åringen.

Utnyttet hjemmebanefordelen

– Hvordan er det å vinne på hjemmebane i dag?

– Det er veldig stort. Jeg er veldig fornøyd med at jeg klarer å utnytte det at jeg kjører på hjemmebane til min fordel.

Birgitte ønsker å takke familien, som legger alt til rette for at hun skal få holde på med det hun liker aller best.

– Pappa er med meg på hver eneste trening. Han reiser rundt med meg til Finland og Sverige på løp og hjelper meg slik at jeg kan bli best mulig. Jeg er veldig takknemlig for alt han og stemoren min gjør for meg. Det er de som gjør det mulig for meg å holde på med dette.

– Dette er veldig bra, jeg er veldig stolt. Hun kjører motorcross på sommeren og har grunnlaget for å kjøre godt med scooteren. Hun trener mye, og trening gir resultater, sier en veldig fornøyd pappa, Tom Roger Olsen.

Reiten ble dobbelt norgesmester

Magnus Reiten fra Singsås var suveren på norgesmesterskapets andre dag, og kapret NM gull i både Pro Open- og Pro Stock-klassen. Singsås-kjøreren er glad for NM-triumfen etter å ha levert under forventningene på fredag.

– Det føles veldig godt å komme tilbake i dag å ta dobbelt gull etter at det ikke gikk så bra i går.

Reiten skryter av Alta motorsportklubb som arrangør.

– Løpet var godt arrangert. Det er bra at noen tar ansvar for å arrangere NM. Håpet er at dette hjelper på med rekrutteringen.