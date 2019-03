Stortap i Fredrikstad

sport

FFK - Alta IF 4-1:

Trenerduoen Bryant Lazaro og Andreas Markussen har denne helga tatt med seg Alta IF-mannskapet sørover for å spille to treningskamper. Alta-guttene hadde tapt sine tre første kamper i vinter, og heller ikke scoret mål. Det endret seg i fredagens match borte mot Fredrikstad. Men det var ikke så mye annet å glede seg over.

Ifølge rapportene sørfra var det Christian Reginiussen som var første Alta IF-spiller som tegnet seg på scoringslista denne vinteren. Det skjedde da gjestene fra nord tok ledelsen etter 17 minutters spill. Men hjemmelaget svarte, og med blant annet tre scoringer av Kjell Rune Sellin vant FFK 4-1 på Fredrikstad stadion fredag kveld.

Nå venter en rolig treningsøkt på lørdag før Alta IF-spillerne tar på seg draktene igjen. Søndag møter de Hønefoss. Alta IF spilte i samme 2.-divisjonsavdeling som HBK i fjor, da Hønefoss overraskende rykket ned.